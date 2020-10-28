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Под Харьковом взорвалась газовая станция

16:04
  • среда
  • 28 октября 2020

Есть жертвы

На территории газоперерабатывающей станции в Харьковской области произошел взрыв.

Инцидент произошел в Дергачевском районе. Причина взрыва на данный момент не установлена. Задымление составило около 200 квадратных метров, отметили в полиции области.

Как сообщили украинские СМИ, погибли как минимум два человека, девять получили серьезные ранения. Их госпитализировали.

На место происшествия выехали руководство местного отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях.

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Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
Последствия взрва газовой станции под Харьковом
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