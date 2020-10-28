Под Харьковом взорвалась газовая станция

Есть жертвы

На территории газоперерабатывающей станции в Харьковской области произошел взрыв.

Инцидент произошел в Дергачевском районе. Причина взрыва на данный момент не установлена. Задымление составило около 200 квадратных метров, отметили в полиции области.

Как сообщили украинские СМИ, погибли как минимум два человека, девять получили серьезные ранения. Их госпитализировали.

На место происшествия выехали руководство местного отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях.

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