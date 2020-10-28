Полиция Лондона перекрыла Тауэрский мост из-за неизвестного "альпиниста"

Мужчина забрался на подвесную часть моста

Лондонская полиция выясняет детали происшествия, из-за которого стражам порядка пришлось перекрывать Тауэрский мост в центре британской столицы. Как сообщили полицейские в Twitter, неизвестный взобрался на подвесную часть моста.

"Тауэрский мост в настоящее время закрыт, поскольку мы имеем дело с человеком, который забрался на эту конструкцию", - заявили в лондонской полиции.

В распоряжении следователей, которые пытаются разыскать нарушителя порядка, лишь снимок, опубликованный газетой Daily Mail. На фотографии видно, как неизвестный в черной куртке держится за подвесную секцию моста. Инцидент произошел примерно в 11:45 по местному времени.

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