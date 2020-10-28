Уход Нурмагомедова объяснили трусостью

Завершение карьеры россиянина не все поняли однозначно
Американский боец UFC Тони Фергюсон жестко высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове, который принял решение завершить карьеру.
Спортсмен считает, что его соперник "сбежал" от боя с ним и тем самым спас свою карьеру. Бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз, напоминает РИА Новости.
"Хабиб избегал меня. Бойцы из России избегают меня любыми способами <…> Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, поджав хвост", - заявил Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
24 октября Нурмагомедов победил американского борца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Эта победа стала 29-ой в карьере спортсмена, на его счету нет ни одного поражения.
Решение об уходе из спорта боец принял после смерти своего отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался 3 июля. 57-летний тренер не смог пережить коронавирус, который дал осложнение на сердце и легкие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"