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Уход Нурмагомедова объяснили трусостью

16:46
  • среда
  • 28 октября 2020

Завершение карьеры россиянина не все поняли однозначно

Американский боец UFC Тони Фергюсон жестко высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове, который принял решение завершить карьеру.
Нурмагомедов рассказал о своих планах после завершения карьеры

Спортсмен считает, что его соперник "сбежал" от боя с ним и тем самым спас свою карьеру. Бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз, напоминает РИА Новости.

"Хабиб избегал меня. Бойцы из России избегают меня любыми способами <…> Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, поджав хвост", - заявил Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

24 октября Нурмагомедов победил американского борца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Эта победа стала 29-ой в карьере спортсмена, на его счету нет ни одного поражения.

Решение об уходе из спорта боец принял после смерти своего отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.  Он скончался 3 июля. 57-летний тренер не смог пережить коронавирус, который дал осложнение на сердце и легкие.

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