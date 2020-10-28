Собянин обсудил с педагогами новые форматы работы в период пандемии

В столице заработал сервис "Учитель на замену"

В Москве количество школьников в Москве с коронавирусом уменьшилось в 2 раза, а число классов, переведенных на дистанционное обучение, сократилось в 10 раз.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола по вопросам дистанционного обучения и возобновления работы городского сервиса "Учитель на замену". Встреча с директорами, учителями и преподавателями учебных заведений прошла в ГБОУ "Школа Марьина Роща имени Орлова".

"Ситуация улучшается, но, чтобы закрепить эту тенденцию, мы приняли решение продлить дистанционное обучение с 6 по 11 класс на неделю, учитывая то, что следующая неделя полупраздничная - четыре дня всего учебных. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, и примем решение на следующей неделе", - сказал Собянин.

Школьники с 1 по 5 классы продолжат учиться в очном формате. В московских школах продолжают работать порядка 1,2 тысячи учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями, в связи с этим необходима система замены преподавателей, отметил мэр.

"Поэтому в Москве был запущен новый проект - сервис "Учитель на замену", когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педагогических вузов либо педагоги из дополнительного образования", - объяснил Собянин.

Сервис "Учитель на замену" позволяет оперативно заменить временно отсутствующих учителей. Руководство школ может пригласить для ведения уроков педагогов дополнительного образования, студентов педагогических вузов и колледжей. В свою очередь, учителя, педагоги дополнительного образования и студенты, желающие участвовать в проекте, могут разместить на платформе сервиса свои резюме.

Так, с 15 октября 2020 года в московские школы для организации замены учителей и работы в качестве ассистентов направлены 369 педагогов и студентов. Системой воспользовалось 114 образовательных учреждений.

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