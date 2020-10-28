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Путин заявил о продлении программ поддержки детей с орфанными заболеваниями

17:54
  • среда
  • 28 октября 2020

Президент в среду провел совещание с членами правительства

С обсуждения Единого плана достижения национальных целей развития страны Владимир Путин в среду начал совещание с кабинетом министров. План определяет стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет, и, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство уже завершило его разработку, передает "ТВ Центр".

По словам премьера, план максимально ориентирован на улучшение жизни людей, и его выполнение потребует ежегодных расходов в 12 триллионов рублей. Мишустин подчеркнул, что отслеживать движение средств будут вплоть до муниципалитетов. Владимир Путин призвал приложить максимум усилий для реализации поставленных задач.

Другой важной темой совещания стали меры по борьбе с пандемией коронавируса. Как доложила вице-премьер Татьяна Голикова, помощь больным оказывают около трёхсот тысяч человек - это и врачи, медсестры и даже студенты медицинских вузов. Владимир Путин подчеркнул, что Федеральный  центр будет помогать регионам в борьбе с коронавирусом, но и руководители регионов не должны забывать о своей ответственности.

"Нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать - не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем  режиме, но если есть такая необходимость, принимайте соответствующее решение. Я уже говорил, что правительство разработало предложения и по лекарствам. И сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан бесплатными лекарствами. И что касается помощи  регионам. Я знаю, что практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас", - сказал Владимир Путин.

Еще одна важная тема совещания - организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Президент напомнил, что на их лечение в июне было решено выделить отдельный постоянный источник финансирования. До 15% была повышена ставка налога на часть доходов граждан, которая превышает пять миллионов рублей в год, что принесёт в бюджет ежегодно около 60 миллиардов  рублей. Владимир Путин подчеркнул: эти средства должны использоваться исключительно адресно.

"При этом, обращаю внимание, все ранее действовавшие федеральные и региональные программы лечения  заболеваний  у детей  должны быть полностью сохранены. И конечно, как мы и договаривались, решения об использовании  этих целевых средств в каждом конкретном случае в отношении каждого ребенка должны быть максимально открытыми, прозрачными и решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь детям стало делом всей их жизни. Хочу подчеркнуть: этот новый, дополнительный  механизм  помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями должен заработать уже с 1 января наступающего года", - заявил глава государства.

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