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Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству за $50 тыс

17:32
  • среда
  • 28 октября 2020

Предприниматель решил избавиться от человека, который был ему неприятен

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил еще одно обвинение бизнесмену Анатолию Быкову - в подстрекательстве к убийству предпринимателя за 50 тысяч долларов.
Бизнесмена Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов

По данным СК, в 2004 году предприниматель на фоне личной неприязни задумал убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Для этой цели он предложил своему знакомому совершить преступление за 50 тысяч долларов.

Утром 18 января 2005 киллер выследил потерпевшего и выстрелил в него не менее четырех раз из пистолета ТТ.

"При дальнейшей встрече Анатолий Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США", - отметили следователи.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по статьям "Соучастие в преступлении", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору", "Организация преступного сообщества, покушение на совершение преступления", "Организация заказного убийства".

Быкову грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину предприниматель не признал. Сейчас он находится в СИЗО.

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