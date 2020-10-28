Украина продлила режим ЧС из-за пандемии коронавируса

Он будет действовать до конца года

Украина продлила режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса до 31 декабря.

"В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями", - написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Впервые режим ЧС был введен в стране 25 марта. В дальнейшем его продлевали.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю в мире выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - 2 миллиона 800 тысяч человек. Общее количество инфицированных на планете приближается к 45 миллионам. Лидер антирейтинга - по-прежнему США. За сутки в стране зафиксировали свыше 73 тысяч новых случаев, скончалась почти тысяча пациентов.

Во Франции на фоне резкого роста заболеваемости врачи призывают как можно быстрее объявить общенациональный карантин. Сегодня вечером ждут выступления президента.

В Германии новые карантинные меры планируют ввести со 2 ноября, сообщает издание Bild. По информации журналистов, правительство намерено как минимум на месяц закрыть рестораны, бары, фитнес-клубы и кинотеатры.

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