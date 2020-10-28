Собянин обсудил с педагогами работу сервиса "Учитель на замену"

Мэр Москвы принял участие в круглом столе по дистанционному обучению

Сергей Собянин в среду продлил действующие в Москве меры по ограничению распространения коронавируса. Как сообщил мэр в своём блоге, первые признаки улучшения ситуации есть, но она всё ещё неустойчивая. Поэтому старшеклассники продолжат учиться дистанционно. Решение о возвращении в классы будет принято в конце следующей недели на основании эпидемиологической ситуации. До 29 ноября остаются закрытыми детские досуговые центры и кружки, подведомственные правительству Москвы. Продлевается и режим удалённой работы. На него перешли более миллиона двухсот тысяч москвичей. Благодаря чему количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40%. Также дома должны оставаться пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. До конца ноября в развлекательных заведениях будет работать система чек-ин. И, конечно, обязательно нужно носить маски и перчатки в общественных местах. О ситуации с коронавирусом мэр говорил и на встрече с учителями.

После окончания двухнедельных осенних каникул за парты в столичной школе под названием "Марьина роща" возобновились занятия. Как и в целом в Москве, за парты вернулись ученики с 1 по 5 классы - около полутора тысяч школьников из 4,5 тысячи, старшеклассники продолжают обучение онлайн. Вечером в четверг в коридорах тихо - группы продленного дня завершили работу.

Первый масштабный опыт дистанционного обучения можно признать успешным. Технических сложностей на платформе МЭШ - Московской электронной школы - все меньше. А умения "держать" аудиторию в режиме видеоконференцсвязи, мотивировать школьников - все больше. За первую неделю было проведено свыше 780 тысяч дистанционных занятий. Но главные показатели - это успешно сданные экзамены. И снижение числа заболевших.

"Ситуация в школах значительно изменилась. Количество классов, переведенных на дистанционку в связи с заболеваемостью учащихся, уменьшилось ровно в 10 раз, а доля учащихся в количестве заболевших в Москве - уменьшилась в два раза. Это говорит о том, что меры были приняты своевременно и правильно", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице около 1300 преподавателей старше 65 лет, сейчас им, конечно, нужно оставаться дома. А потому как никогда востребованной оказалась практика приглашения в классы студентов педагогических вузов и колледжей. Пока основной преподаватель ведет занятие по видеосвязи, молодой ассистент следит за дисциплиной в классе и помогает советом.

"Дети очень хорошо ко мне отнеслись, как и я к ним", - рассказала студентка 5-го курса МГПУ Светлана Почукаева.

"А родители детей не возмущались, что у них такой преподаватель был очень серьезный, ценный, с богатым опытом и вдруг приходит студентка и начинает чему-то учить их детей? Не было конфликтов или каких-то недовольств?" – поинтересовался Собянин.

"Нет, не было никаких конфликтов", - ответила Почукаева.

Активно развивается специальный сервис "Учитель на замену". Его начали разрабатывать еще в прошлом году. В базу добавляют резюме студентов последних курсов и педагогов допобразования, у которых есть время и желание получить дополнительные часы. Условия на ресурсе - требования, сроки работы - указывает директор школы. И в течение трех часов оператор присылает ему сведения о подходящем кандидате. Сейчас в базе "Учитель на замену" - около 1300 резюме.

"Хочу сказать, что проект успешный, я смогла получить бесценный опыт. Да и дети сами не отходили от учебы, продолжали получать качественное образование и взаимодействовать не только с учителем на дистанционке, в рамках дистанционного подключения, но и я помогала организовывать их взаимодействие в классе", - рассказала студентка педагогического колледжа №18 Анастасия Чухнюк.

С середины октября более 350 специалистов начали проводить занятия в 114 московских школах.

"Хотел поблагодарить вас за участие в этом проекте ваших коллег студентов, которые пришли в школы и помогают избежать рисков нашим замечательным педагогам, которые уже находятся в таком старшем возрасте. Надеюсь, что этот проект поможет не только их заместить формально, но и содержательно обеспечить качественную подготовку наших детишек", - сообщил мэр столицы.

Сами участники проекта говорят, что к концу этого непростого учебного года они будут чувствовать себя профессионалами.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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