В Москве объем ежедневного тестирования на COVID вырос на 79%

Это данные двух последних месяцев

Количество проводимых ежедневных тестов на коронавирусную инфекцию в Москве выросло на 79% за два месяца.

Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре. Это в четыре раза выше среднего показателя тестирования по России.

"Охват тестированием в сутки за последние два месяца вырос на 79% и 25 октября 2020 года составил 687,9 на 100 тысяч населения, что более чем в 4 раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

По данным портала "Стопкоронавирус", в России с начала пандемии коронавируса проведено более 58,7 миллиона тестов.

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