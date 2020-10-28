В Госдуме передумали закупать сувениры в виде позолоченных икорниц

В среду заказчик опубликовал извещение об отмене запроса цен

В Госдуме отказались от идеи закупки сувенирной продукции в виде позолоченных наборов посуды, в том числе икорниц и пиал.

"Запрос цен отменен с 28.10.2020 и не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками", - говорится в извещении заказчика на сайте госзакупок.

Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума планировала до конца 2020 года закупить сувениры в технике "Златоустовская гравюра". Сам тендер не объявлялся, информация была опубликована в разделе "Планирование", пишет РИА Новости.

В пресс-службе нижней палаты парламента ранее пояснили, что поступившие коммерческие предложения по запросу цен о закупке сувенирной продукции Госдумы предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. "Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов", - заявили там.

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