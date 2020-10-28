Минздрав: никакого запрета на выступления врачей в СМИ нет

Россияне имеют право знать всю информацию о коронавирусе

Министерство здравоохранения России не препятствует выступлению врачей в средствах массовой информации.

Об этом "Интерфаксу" заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Он отметил, что в период пандемии информационное поле наполнилось различными фейками и домыслами о коронавирусе, многие организации начали публиковать собственные рекомендации по лечению коронавируса, которые не имеют никакого отношения к официальной позиции Минздрава.

В связи с этим, руководство министерства обратилось к внештатным специалистам с просьбой согласовывать свою активность в информационном поле с Минздравом.

"Ведь мы все вместе, в конечном счете, несем ответственность перед обществом <…> Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе – проблемных", - подчеркнул Кузнецов.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи и медицинские организации обязаны согласовывать публичные заявления по коронавирусу с Минздравом России. Это решение было принято с целью "повышения эффективности информирования населения".

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