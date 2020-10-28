США пригрозили разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

О том, что такой шаг рассматривают в Вашингтоне, сообщил советник Дональда Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что при необходимости Вашингтон разместит гиперзвуковое оружие в Европе для сдерживания России.

"Мы вышли из договора о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности), мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России", - пригрозил советник Трампа (цитата по РИА Новости).

Ранее Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Президент России Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД серьёзной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений.

Тем не менее, Москва подтверждает приверженность ранее объявленному мораторию на развертывание РСМД, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. Россия, в частности, готова отказаться от размещения в европейской части страны ракет 9М729, к которым у США были претензии. Но для этого необходимы встречные шаги со стороны стран НАТО, подчеркнул президент.

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