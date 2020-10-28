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В Германии ввели режим "ограниченного" карантина

19:53
  • среда
  • 28 октября 2020

Театры, салоны, отели, фитнес-центры и публичные дома будут закрыты до декабря

Власти Германии ввели новый "ограниченный" карантинный режим, который продлится как минимум до декабря 2020 года.

"Нам нужно в ноябре еще раз напрячь силы общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Со 2 ноября в стране будут закрыты театры, кинотеатры, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели, ярмарки, парки развлечений, бассейны и аквапарки. Общепит продолжит свою работу, но только на вынос. Школы, сады и магазины останутся открытыми.

Встречи вне дома будут возможны только между жильцами двух домохозяйств в количестве не более 10 человек, передает РИА Новости. 

Меркель отметила, что количество заболевших коронавирусом в Германии стремительно увеличивается, число больных в реанимации и пациентов на ИВЛ выросло за последние 10 дней в два раза.

"Наша система здравоохранения сегодня пока справляется с этими вызовами, но если эти темпы сохранятся, то в течение нескольких недель мы придем к границам возможностей системы здравоохранения", - добавила канцлер.

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