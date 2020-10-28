"Виноваты мы сами": Решетова опровергла роль свекрови в расставании с Тимати

Никто бы не смог испортить сильную связь пары, считает модель

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от Тимати, опровергла, что в расставании пары виновата мать рэпера Симона Юнусова.

"Неужели вы думаете, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь? Нет, в этом виноваты только мы сами", - написала Решетова в инстаграме.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Вскоре стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Несмотря на расставание, Тимати и Решетова сохранили нормальные отношения ради сына Ратмира.

В СМИ неоднократно появлялись слухи о плохих взаимоотношениях между Решетовой и матерью Тимати. По слухам, Симона якобы вмешивалась в жизнь Тимати и Решетовой и пыталась по-своему воспитывать их сына.

Ранее Симона Юнусова пропустила день рождения Ратмира, за что ее раскритиковали в Сети. Решетова тогда защитила женщину от нападок.

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