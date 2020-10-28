ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Виноваты мы сами": Решетова опровергла роль свекрови в расставании с Тимати

20:38
  • среда
  • 28 октября 2020

Никто бы не смог испортить сильную связь пары, считает модель

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от Тимати, опровергла, что в расставании пары виновата мать рэпера Симона Юнусова.

"С мужиком своим": Решетова улетела на отдых
Решетова защитила маму Тимати от нападок
Решетова объявила о продаже квартиры после расставания с Тимати

"Неужели вы думаете, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь? Нет, в этом виноваты только мы сами", - написала Решетова в инстаграме.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Вскоре стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Несмотря на расставание, Тимати и Решетова сохранили нормальные отношения ради сына Ратмира.

В СМИ неоднократно появлялись слухи о плохих взаимоотношениях между Решетовой и матерью Тимати. По слухам, Симона якобы вмешивалась в жизнь Тимати и Решетовой и пыталась по-своему воспитывать их сына.

Ранее Симона Юнусова пропустила день рождения Ратмира, за что ее раскритиковали в Сети. Решетова тогда защитила женщину от нападок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Решетова и Тимати
Анастасия Решетова и Тимати
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.