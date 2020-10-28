Кадыров заявил о готовности покинуть пост из-за позиции по Макрону

Свое мнение он высказал как мусульманин, а не как политик

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить должность и еще раз повторить свои слова, сказанные в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Он уточнил, что высказал свое мнение как мусульманин, а не как политик и имеет на это полное право как человек, который любит и чтит свою религию.

"Эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон допустил публикацию в одном из изданий карикатурного изображения пророка Мухаммеда и добавил, что у французов есть "свобода богохульствовать". В ответ Кадыров заявил, что таким образом Макрон оскорбил мусульман по всему миру. Он призвал Макрона прекратить "провокации и нападки на веру", пока еще не поздно.

В свою очередь в Кремле напомнили Кадырову, что главы российских регионов не вправе заниматься внешней политикой и тем более формировать ее без одобрения президента.

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