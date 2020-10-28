Путин поторопил Силуанова по вопросу помощи регионам

Меры по борьбе с пандемией стали одной из главных тем совещания президента с кабмином

Пять миллиардов рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса на дому. Незамедлительно выделить такую сумму поручил в среду правительству Владимир Путин. Меры по борьбе с пандемией стали одной из главных тем совещания президента с кабинетом министров. Главным образом речь шла о поддержке регионов.

За сутки в России зафиксировано более 16 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Это нельзя назвать второй волной, так как во многие регионы только сейчас докатилась первая, но ситуация сложная. В Самаре под COVID-госпиталь пришлось отдать профильную больницу для ветеранов. Во Владимире доставлять в госпитали пациентов медикам помогают волонтеры. В Бурятии растет число заболевших. Врачи решили наглядно показать: как важно не забывать о защитных масках и перчатках - теперь обязательных для всех.

"Все, что светлое вы видите - это все поражение коронавирусом. Для скептиков, которые говорят, что коронавируса нет, вот, пожалуйста", - заявил врач, анестезиолог-реаниматолог Михаил Итыгилов.

В Курганскую область на помощь врачам отправлены бригады военных медиков. А во Владивостоке к работе подключают студентов медицинских вузов. В "красную" зону они не допущены. Но помогают обзванивать пациентов и сообщать результаты анализов, значительно снижая нагрузку на персонал, которому сейчас приходится крайне непросто. В 5 регионах загруженность больниц приближается к максимальной. И тут нужен особый контроль, отмечает Владимир Путин, открывая совещание с правительством.

"Уважаемые коллеги, на что хотел бы обратить внимание. Под 95% коечного фонда заполнено. Мы обсуждали этот вопрос, связано это не только с инфекцией COVID-19, это связано и с текущей ситуацией по гриппу, по ОРВИ, все это накладывается одно на другое. Я, во-первых, хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время. Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит нужно это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать, не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, но если есть такая необходимость, принимайте соответствующие решения", - обратился к главам регионов Путин.

Помочь снизить нагрузку на больницы должна и система оперативного тестирования. Она помогает выявить вирус на ранней стадии. В этом случае лечение можно проводить амбулаторно, освободив койки для действительно тяжелых пациентов. Но тут важно, подчеркивает президент: все, кто будет лечиться дома, должны получать такие же медикаменты, что и больные в стационарах.

"Правительство обсуждало уже эту проблему, и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами, и таким образом, представилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в пять миллиардов с небольшим. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", - заявил президент.

"Уважаемый Владимир Владимирович, деньги на это дело мы найдем и в Резервном фонде, и считаем, что эти направления сейчас самые приоритетные. Поэтому ресурсы есть, значит, задачи будут выполнены", - заверил министр финансов Антон Силуанов.

"Когда, Антон? Когда?" – спросил Владимир Путин.

"На ближайшем заседании правительства, в четверг, завтра", - ответил Силуанов.

Кроме того, регионам, по словам президента, дополнительно выделят 10 миллиардов рублей на закупку всего необходимого для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией. Именно на эти цели, а не на какие-то другие", - отметил президент России.

Кроме того, президент распорядился направить в ряд регионов проверяющие комиссии. Это будет сделано в ближайшее время. Также региональные власти должны будут представить правительству систему максимально быстрой госпитализации тяжелобольных. Но помочь врачам уже сейчас может каждый. Просто соблюдая все нужные меры, чтобы обезопасить себя и других.

Екатерина Выскребенцева, Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"