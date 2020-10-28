Депутаты Госдумы готовят поправки в проект бюджета на три года

Ко второму чтению депутаты уточнят расходы на госпрограммы и нацпроекты

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Он будет дефицитным: сказались и цены на нефть, и санкции, и последствия пандемии. Однако все социальные обязательства государство профинансирует в полном объёме. Ко второму чтению уточнят расходы на госпрограммы и нацпроекты.

Проект бюджета в среду поддержали "Единая Россия" и ЛДПР, а вот КПРФ и "Справедливая Россия" проголосовали против.

Еще во время встречи с представителями думских фракций премьер-министр Михаил Мишустин охарактеризовал предлагаемый проект бюджета как "напряженный". И действительно, при работе над главным финансовым документом страны на ближайшую трехлетку исходили из непростых реалий - тут и санкции, и падение цен на нефть, и конечно, пандемия коронавируса. Именно фактор неопределённости экономисты называют ключевым в 2021 году.

За основу Минфин взял так называемый базовый прогноз. Это значит, что экономика будет восстанавливаться и развиваться постепенно. Что хорошо видно из показателей доходной части бюджета. Справедливости ради стоить отметить, что будут расти и расходы! Главным образом на социальную сферу. А потому бюджет хоть и свёрстан с дефицитом, но все равно - "бюджет развития".

"2021 год будет переходным и в этом периоде еще сохранится повышенный размер дефицита бюджета. Последующие годы по мере восстановления экономики предусмотрена нормализация бюджетной политики, и в 2022 году мы выйдем на обычные параметры", - сказал министр финансов России Антон Силуанов.

Индексация пенсий и минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции теперь закреплена в Конституции. По прогнозам Минфина, в 2021 году инфляция не превысит 3,7%. А пенсии вырастут на 6,3%.

"Меньше определенной заработной платы учитель не должен получать, врач не должен получать, работник высшей школы не должен получать. Потому что все ждут от нас решений. Поэтому давайте мы примем эти решения, и, возможно, они многие проблемы снимут", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил целый пакет мер, направленных на поддержку демографии. Эти деньги – примерно триллион рублей - в бюджет также заложены. Выплата за рождение первого ребенка увеличится на 17 тысяч рублей. А материнский капитал на 23 тысячи. Продлена и программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

"Правительство ушло от принципа планирования бюджета от доходов. Взяв за основу те расходы, которые необходимы для решения важнейших проблем жизни людей и жизни страны. При этом две главные задачи - качество жизни людей, конкурентоспособность страны", - прокомментировал глава комитета по бюджету и налогам Госдумы, член фракции "Единая Россия" Андрей Макаров.

60 миллиардов рублей только в 2021 году государство направит на лечение детей с редкими заболеваниями. Деньги возьмут за счет повышенной ставки подоходного налога – 15% для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.

"Мы предложили, давайте поддержим агропромышленный комплекс, он в этом году дает 4% прибавку. Если туда вложить и реализовать то, что поручил президент на Госсовете, наша команда в состоянии это реализовать", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Своих вечных политических оппонентов, вполне ожидаемо, раскритиковал Владимир Жириновский.

"По бюджету этому коммунистам будет положен миллиард рублей. Откажитесь! Вы за бюджет не голосовали. Должна быть логика и совесть", - уверен председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы еще раз обращаем внимание правительства России на необходимость обеспечить жильем детей-сирот, ветеранов боевых действий, инвалидов, переселить людей из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМа, возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", - обратился к кабмину первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, фракция "Справедливая Россия", Александр Ремезков.

Впереди основное - второе чтение, в ходе которого депутаты смогут предложить поправки к главному финансовому документу страны, принять который должны до конца ноября.

Матвей Шестаков, Данил Гималов, Анастасия Панкова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр", Москва.

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