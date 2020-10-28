"Они хотят вернуть времена Крестовых походов": Эрдоган перешел к угрозам всей Европе

Конфликт уже вышел за рамки отношений Анкары и Парижа

В МИД Турции вызван поверенный в делах Франции. Ему придётся объясняться за опубликованную журналом Charlie Hebdo карикатуру на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая прокуратура уже открыла уголовное дело. Однако представитель французского правительства сегодня заявил, что республика никогда не откажется от своих ценностей, включая свободу выражения мнений. Конфликт уже вышел за рамки отношений Анкары и Парижа.

С высунутым языком, в кресле, в майке, но без брюк. Одеяние дамы напоминает мусульманскую абайю. В руках у нее поднос с полными рюмками. Надпись вверху обложки: "Эрдоган в частной жизни - очень веселый человек". Самому турецкому лидеру на шарже приписаны слова: "А вот и пророк!"

После появления такого художества Эрдоган - не карикатурный, а настоящий - подал в суд на издание.

"Я слышал, что журнал, который публикует уродливые карикатуры на нашего пророка, нацелился на меня. Поскольку я считаю неправильным даже обращать взгляд на эти аморальные публикации, я не видел карикатуру. Мне нечего сказать наглым людям, которые оскорбляют нашего пророка. Франции и Европе в целом не нужен Эммануэль Макрон и те, кто сеет семена ненависти. Они хотят вернуть времена Крестовых походов. Большая честь для нас - защитить имя нашего пророка", - сообщил президент Турции.

В антимусульманстве Эрдоган обвиняет уже не только Макрона, Францию, но и всю Европу. Угрожает дипломатическими и юридическими мерами. Хотя изначально после убийства школьного учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, гневные заявления из Анкары направлялись только в Париж. Президент Макрон на похоронах погибшего заявил, что поддерживает публикации подобных шаржей, руководствуясь свободой слова и свободой богохульства. В Пятой Республике действует и такая.

"Несмотря на оскорбительный и недопустимый характер высказываний Эрдогана, Франция не намерена вести полемику на подобном уровне. Мы не будем льстить исламско-левым боевикам. Это неприязнь к главе нашего государства. Вся Франция сплотилась вокруг президента, против оскорблений своего флага", - сказал министр внешней торговли Франк Риестер.

Взаимные обиды и недружественная риторика - проверка турецко-европейских отношений. Разорвать их не так просто. Турция для Евросоюза - пятый по объемам торговли партнер, соратник по НАТО. Позиции Анкары выглядят убедительно. На этом фоне Эрдоган, уверившись в статусе регионального лидера, стал проявлять активность на внешнем контуре - поддержка Азербайджана в карабахском конфликте и противоборство с Сирией. Ранее - греческий миграционный кризис. Именно турецкий президент шантажировал Европу открытием границы и потоком беженцев с Ближнего Востока. Однако стоит главе государства подумать и о внутренних проблемах. Лира недавно обновила исторический минимум по отношению к доллару. А произошло это, по мнению финансовых аналитиков, из-за потери доверия со стороны международных инвесторов. Экономика далеко не на пике.

Религиозный вопрос - удобный повод вновь заявить о себе. Голос Эрдогана в том же Париже разносится эхом уличных протестов. Те, кого когда-то приняла гостеприимная Европа, сегодня заявляют о притеснениях по религиозному признаку.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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