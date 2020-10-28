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В Керчи завершается реконструкция Митридатской лестницы

22:39
  • среда
  • 28 октября 2020

Объекту вернут первоначальный вид

Знаменитый символ Керчи - Митридатская лестница - совсем скоро обретёт первоначальный облик. Это не просто реконструкция, а настоящее возрождение. Возведенное в первой половине XIX века уникальное архитектурное сооружение постепенно приходило в упадок. Но строители сумели сделать невозможное, применив оригинальные инженерные решения.

Новые белоснежные блоки аккуратно зачищают от строительных пятен. Стены покрывают специальным раствором - защита от грибка, плесени и влажности. Завершается установка гранитной брусчатки между ярусами и мощение плитки.

Вот так выглядела историческая кладка. Это восстановленный участок из оригинальных материалов. Использовался местный желтоватый известняк. Он хрупкий и недолговечный. Поэтому до наших дней сохранилось не так много оригинальных блоков. И строители при реконструкции приняли решение использовать другой местный известняк - альминский или императорский камень. Из него построен Ливадийский дворец и вот теперь - Большая Митридатская лестница.

Нынешняя реконструкция, по сути, возвращает лестнице первоначальный вид. Уже восстановлены элементы декора - балюстрады и мощные перила из цельного камня, обустроены террасы и смотровые площадки с вазами, смонтирована подсветка, сделаны арки и барельефы.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи
Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи
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