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Виталий Кличко сдал повторный тест на коронавирус

21:33
  • среда
  • 28 октября 2020

Результат неутешительный

Мэр Киева Виталий Кличко сдал повторный тест на COVID-19 и получил положительный результат.
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Градоначальник не чувствует запахов, но на свое состояние не жалуется, температура в норме. Кличко продолжает работать удаленно.

"Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию", - написал он в своем Facebook.

Ранее стало известно, что Кличко заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию. Из-за этого мэр был вынужден пропустить местные выборы, прошедшие на Украине в воскресенье, 25 октября.

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