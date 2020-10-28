ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Франции ввели частичный локдаун

22:38
  • среда
  • 28 октября 2020

Ограничения будут действовать до 1 декабря

Во Франции с 30 октября по 1 декабря вводится режим самоизоляции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
В Германии ввели режим "ограниченного" карантина

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Все заведения общественного питания, коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, будут закрыты.

Школы, дошкольные детские учреждения останутся открытыми. Французский лидер не исключил, что вторая волна коронавируса будет более смертоносной, чем первая.

"Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах. Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое за одну неделю", - цитирует Макрона ТАСС.

С начала эпидемии во Франции выявлено 1 279 384 заболевших коронавирусом, умерли 35 785 человек.  

Ранее новые карантинные меры ввели власти Германии из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Ограничения продлятся как минимум до декабря 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация с коронавирусом во Франции
Ситуация с коронавирусом во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.