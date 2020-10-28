Власти Франции ввели частичный локдаун

Ограничения будут действовать до 1 декабря

Во Франции с 30 октября по 1 декабря вводится режим самоизоляции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Все заведения общественного питания, коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, будут закрыты.

Школы, дошкольные детские учреждения останутся открытыми. Французский лидер не исключил, что вторая волна коронавируса будет более смертоносной, чем первая.

"Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах. Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое за одну неделю", - цитирует Макрона ТАСС.

С начала эпидемии во Франции выявлено 1 279 384 заболевших коронавирусом, умерли 35 785 человек.

Ранее новые карантинные меры ввели власти Германии из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Ограничения продлятся как минимум до декабря 2020 года.

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