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Украденная победа: признает ли Трамп итоги президентских выборов

08:25
  • четверг
  • 29 октября 2020

Избирательная гонка в США стала одной из главных тем выпуска программы "События. 25-й час"

Как будут действовать кандидаты в президенты в случае, если результаты голосования их не устроят? Есть ли надежда на улучшение отношений Вашингтона с Москвой после выборов? И почему Трамп и Байден стараются избегать темы России в своих агитационных речах?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Линия на непризнание выборов была выбрана Трампом еще весной. И он последовательно делал заявления, что выборы будут сфальсифицированы, демократы у него украдут победу. Более того, он предпринимал соответствующие действия, чтобы создать обстоятельства, подложить их под эту теорию", - заявила она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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