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Названы сроки снижения активности коронавируса в России

08:20
  • четверг
  • 29 октября 2020

Вторая волна будет более длительной

В Минздраве спрогнозировали скорое снижение активности COVID-19 в России. Рост числа новых случаев коронавируса завершится через три недели, считает главный инфекционист ведомства, профессор Владимир Чуланов.
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"Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", — заявил профессор. По словам Чуланова, на этот раз высокая активность коронавируса продлится дольше – по сравнению с первой волной. Тем не менее, по прогнозам специалиста, расти заболеваемость будет не более 2–4 недель.

По последним данным, в России выявлено 1 563 976 случаев COVID-19. Более 26,9 тысячи человек умерли, вылечился 1 171 301 пациент. Как будет дальше развиваться ситуация – неясно: Чуланов отметил, что мир впервые столкнулся одновременно с эпидемиологическим сезоном ОРВИ и коронавирусом.

Профессор считает, что коронавирус схож в том, как он распространяется по миру, с печально известным испанским гриппом. При этом эксперт уверен, что у COVID-19 эпидемический потенциал существенно выше, передает РИА Новости.

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