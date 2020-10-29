У летучих мышей в России нашли коронавирусы

Исследования начались в августе

В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы, однако пока неизвестно, какого именно типа. Об этом сообщила специалист Роспотребнадзора Анна Сперанская.

К работе по выявлению коронавирусов у летучих мышей из разных частей страны эксперты приступили еще в конце лета. Исследование должно помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

"Какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов, которые были найдены "заодно"", - рассказала Сперанская. Она отметила, что исследование будет длиться порядка двух лет.

Она подчеркнула, что летучие мыши не представляют большей опасности, чем другие животные-разносчики инфекций. Чтобы не заболеть, нужно н стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, передает РИА Новости.

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