ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам предложили начислять пенсии "по рангам"

08:26
  • четверг
  • 29 октября 2020

Так будет проще, считают в Думе

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил упростить систему начисления пенсии. 
Мишустин: в проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции

Действующая система баллов слишком трудна для понимания, считает Калашников. Даже специалисты иногда в ней путаются. 

По мнению депутата, пенсию нужно начислять, исходя из "рангов". Минимальную пенсию будут получать граждане, которые получили первый "ранг", более высокую - люди со вторым "рангом" и так далее. Всего, говорит депутат, должно быть 10 "рангов". 

"Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", - цитирует Сергея Калашникова РИА Новости

По его задумке, индексация пенсий тоже должно осуществляться "по рангам", при этом не обязательно делать это одновременно. При индексации нужно ориентироваться на экономическую ситуацию в стране, отметил Калашников.  

Парламентарий также предложил вернуться к системе, которая действовала в СССР, когда граждане перечисляли деньги на будущую пенсию со своей зарплаты. "Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам", - заявил Сергей Калашников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.