Россиянам предложили начислять пенсии "по рангам"

Так будет проще, считают в Думе

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил упростить систему начисления пенсии.

Действующая система баллов слишком трудна для понимания, считает Калашников. Даже специалисты иногда в ней путаются.

По мнению депутата, пенсию нужно начислять, исходя из "рангов". Минимальную пенсию будут получать граждане, которые получили первый "ранг", более высокую - люди со вторым "рангом" и так далее. Всего, говорит депутат, должно быть 10 "рангов".

"Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", - цитирует Сергея Калашникова РИА Новости.

По его задумке, индексация пенсий тоже должно осуществляться "по рангам", при этом не обязательно делать это одновременно. При индексации нужно ориентироваться на экономическую ситуацию в стране, отметил Калашников.

Парламентарий также предложил вернуться к системе, которая действовала в СССР, когда граждане перечисляли деньги на будущую пенсию со своей зарплаты. "Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам", - заявил Сергей Калашников.

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