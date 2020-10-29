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Харламов рассказал подробности развода с Асмус

08:42
  • четверг
  • 29 октября 2020

Расставание артистов стало для многих неожиданностью

Юморист Гарик Харламов рассказал, что на самом деле стало причиной развода с Кристиной Асмус. По его словам, решение было принято обоюдно, бывшие супруги долгое время шли к этому.

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Резидент Comedy Club отметил, что со временем чувства между ними стали угасать, что стало причиной недопониманий. В результате Харламов и Асмус практически перестали общаться и вести интимную жизнь.

"Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше", - сказал Харламов.

Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, в браке у них родилась дочь Анастасия. О своём расставании пара объявила в 2020 году.

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