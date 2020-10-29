Телефонные мошенники начали использовать роботов в качестве "наживки"

Это новая схема мошенничества

Сотрудники банков рассказали, что для выуживания секретных данных у граждан мошенники стали использовать роботов, то есть программное обеспечение.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов и замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков рассказали, что злоумышленники обзванивают своих потенциальных жертв от имени службы безопасности банка. При этом с клиентами говорят не только люди, но и роботы.

Например, робот может запрашивать обратный звонок и соединять со специалистом, который на самом деле является мошенником. "Далее, конечно, уже не робот "работает" с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только "наживка" - робот", - объяснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В "Ак Барс банке" сообщили, что мошенники могут вынуждать граждан называть роботу одноразовый пароль. Жертва делает это, поскольку верит, будто роботизированная система гарантирует защиту от мошенничества.

"Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено", - рассказал РИА Новости Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка.

Отмечается, что схема мошенничества с "роботообзвонами" только зарождается в России.

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