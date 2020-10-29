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Астрономы увидели опасность в летящем к Земле астероиде

09:10
  • четверг
  • 29 октября 2020

Неожиданный дрейф небесного тела повышает риск столкновения

Астероид Апофис, который движется в направлении Земли, отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год. Такой вывод сделали ученые из Гавайского университета. По их данным, это связано с эффектом Ярковского.

Теперь исследователям придется провести новые расчеты, чтобы установить вероятность столкновения небесного тела с нашей планетой, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что астероид подлетит к Земле на достаточно близкое расстояние. В апреле 2029 года Апофис даже можно будет заметить невооруженным глазом. При этом слабое ускорение может способствовать опасному сближению астероида с нашей планетой в 2068 году.

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