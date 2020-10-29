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Врач перечислил общие черты коронавируса и испанки

09:07
  • четверг
  • 29 октября 2020

Столетие назад люди боролись с другой болезнью

У современного коронавируса COVID-19 и бушевавшего в Европе 100 лет назад гриппа-испанки есть общие черты, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

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"Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении", - сказал эксперт. При этом он отметил, что эпидемическийй потенциал у возбудителя COVID-19 значительно выше, чем у гриппа.

"Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая", - заявил Чуланов.

Инфекционист подчеркнул, что именно это позволило инфекции быстро распространиться и вызвать пандемию, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 44 миллиона человек, 1,17 миллион из них скончались. В России выявлено 1,56 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

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