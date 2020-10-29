Сергунина рассказала о популярности цифровых сервисов для малого бизнеса

Сервисы упрощают жизнь предпринимателям

В список самых популярных онлайн-сервисов на портале mbm.mos.ru вошли услуги "Консультация", "Проверка контрагента" и "Формирование налоговой декларации по УСН". Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на портале собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 года ими воспользовались свыше 30 тысяч раз.

За консультациями с начала года представители бизнеса обратились более 3,8 тысячи раз. Сервисом "Проверка контрагента" воспользовались 3,7 тысячи раз, а услугой "Подготовка налоговой декларации по УСН" - более 1,9 тысячи раз.

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