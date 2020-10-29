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Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО (видео)

09:03
  • четверг
  • 29 октября 2020

Цель поражена

Эксклюзивные кадры пуска новой ракеты российской системы ПРО опубликовало министерство обороны. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Ролик запечатлел различные этапы подготовки ракеты к пуску. Это и транспортировка ее на полигон, и загрузка ракеты в шахту. Затем следуют кадры пуска, снятые с нескольких ракурсов.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - сообщил после испытания командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.

Предыдущие испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялись в июне и июле 2019 года, напомнили в Минобороны.

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