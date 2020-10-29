ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач объяснила, чем полезен авокадо

09:35
  • четверг
  • 29 октября 2020

Вкусный фрукт несет много пользы

Несмотря на популярность авокадо, далеко не каждый россиянин расскажет, какую пользу несет этот фрукт. При этом авокадо можно назвать суперфудом – он способен укрепить организм, значительно повысить иммунитет и даже прибавить энергии, рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Диетолог рассказал о важности ежедневного обеда
Диетолог научила правильно "заедать" стресс

"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", - объяснила эксперт.

Помимо укрепления иммунной системы, авокадо положительно влияет на сердце и сосуды, восстанавливает гормональный баланс и регулирует все процессы в организме.

Есть фрукт лучше всего в первой половине дня из-за его большой калорийности. С ним можно делать бутерброды, добавлять в смузи и салаты. При этом людям с болезнями печени стоит употреблять авокадо с осторожностью, чтобы не навредить собственному здоровью, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Авокадо
Авокадо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.