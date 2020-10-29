Врач объяснила, чем полезен авокадо

Вкусный фрукт несет много пользы

Несмотря на популярность авокадо, далеко не каждый россиянин расскажет, какую пользу несет этот фрукт. При этом авокадо можно назвать суперфудом – он способен укрепить организм, значительно повысить иммунитет и даже прибавить энергии, рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", - объяснила эксперт.

Помимо укрепления иммунной системы, авокадо положительно влияет на сердце и сосуды, восстанавливает гормональный баланс и регулирует все процессы в организме.

Есть фрукт лучше всего в первой половине дня из-за его большой калорийности. С ним можно делать бутерброды, добавлять в смузи и салаты. При этом людям с болезнями печени стоит употреблять авокадо с осторожностью, чтобы не навредить собственному здоровью, передает Радио Sputnik.

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