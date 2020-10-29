Названы главные факторы, повышающие риск инсульта

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрей Чупин рассказал, что высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение повышают риск инсульта.

Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ "ФЦМН" ФМБА России Аминат Тазартукова сказала, что избыточная масса тела и сахарный диабет тоже являются факторами риска.

"При наличии факторов риска не нужно надеяться на то, что все обойдется. Очень важно контролировать и корректировать их", - сказал РИА Новости Андрей Чупин.

По его словам, у мужчин инсульт случается чаще, чем у женщин. Это связано с тем, что среди мужчин больше курильщиков, к тому же у многих из них высокий холестерин и неблагоприятный эмоциональный фон.

10-15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет, рассказала Аминат Тазартукова. Число молодых людей, которые рискуют столкнуться с инсультом, заметно выросло за последние годы.

Специалисты напомнили, как распознать у человека инсульт: угол его рта "висит" при улыбке, он не способен поднять руки и внятно говорить.

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