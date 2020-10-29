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В Москве вылечились от коронавируса еще 3780 пациентов

09:31
  • четверг
  • 29 октября 2020

Общее число выздоровевших превысило 303 тысячи

Столичные врачи выписали из больниц за сутки 3780 пациентов, у которых ранее был определен COVID-19. Общее число выздоровевших от связанных с коронавирусом заболеваний в Москве превысило 303 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.              За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3780 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303831", - сообщила Ракова журналистам.

Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской пациентов. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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