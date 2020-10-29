Локдаун в Европе: Франция и Германия вводят карантин

Предприятия переводят сотрудников на удаленный режим

Количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 44-м с половиной миллионам. На фоне стремительных темпов распространения инфекции - в Европе вводят новые жёсткие меры. Закрытые границы регионов, запрет на прогулки и пропускная система. Повторный режим самоизоляции объявлен во Франции. Со следующей недели так называемый "ограничительный карантин" начинает действовать и в Германии.

Из дома - только на работу, за продуктами, на прием к врачу. Для других целей необходимо получить специальное разрешение. Несмотря на широкий перечень того, что нельзя, французские власти осенний режим ограничений считают более мягким, чем весенний. Еще неделю назад президент Макрон введение повторного карантина называл катастрофой. Теперь же в обращении к нации анонсирует новые меры, передает "ТВ Центр".

"С пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус. Наша цель - снизить число заражений с 40 тысяч до пяти тысяч в сутки. Темпы распространения вируса опередили самые пессимистичные прогнозы. Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое только за одну неделю. В стране сложилась критическая ситуация", - заявил Макрон.

Запрещены массовые мероприятия, лишние передвижения - например, выезд за пределы домашнего региона. Бары, кафе и рестораны закрываются. Также как многие компании сферы услуг. Все предприятия должны по возможности перевести сотрудников на удаленный режим. Но некоторые организации продолжат работу в обычном графике: госучреждения и банки, школы и детские сады. В меньшей степени локдаун затронет сельское хозяйство. Эта сфера продолжит функционировать для обеспечения продовольственной безопасности. Число подтвержденных случаев инфекции во Франции - почти миллион триста тысяч человек. Более 35 тысяч летальных исходов. Каждые 15 дней в Елисейском дворце будут пересматривать меры в сторону смягчения или ужесточения. Что-то подобное - и в Германии. Власти новые меры называют ограниченным карантином. Он объявлен со второго ноября. Ангела Меркель заявила, что при худшем сценарии систему здравоохранения ждет коллапс.

"Меры нужны для того, чтобы уже с декабря наша жизнь была нормализована. Число новых случаев заражения растет. За последние 10 дней удвоилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ. Сейчас наша система здравоохранения еще справляется, но при нынешнем темпе ее эффективность окажется на грани. Решения дались тяжело, но другого пути я не вижу", - заявила Меркель.

"Необходимая четырехнедельная терапия" - так в Берлине называют новые меры. Почти все то же самое, что в Париже. Количество заболевших в Германии приближается к пиковым весенним показателям. Среди причин власти называют несоблюдение правил дистанцирования и нелегальные вечеринки. Потому одно из новых правил - больше десяти не собираться. За нарушения - серьезные штрафы. Максимальный - 500 евро.

Ограниченный карантин по немецкой схеме действует в Нидерландах. Локдаун, кроме Франции, уже испытывают на себе Ирландия и британский Уэльс, а также некоторые регионы Испании. В остальных введен комендантский час. В Бельгии, Чехии, Словении, Греции он действует повсеместно. Португалия готовится ужесточить санитарные меры. Там за сутки заболели четыре тысячи человек. Это антирекорд. Самая тяжелая в Европе ситуация в бельгийском Льеже, где больными заняты даже дополнительные площади.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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