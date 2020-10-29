Посольство России в США предупредило журналистов о возможных провокациях

Российского журналиста допросили в аэропорту Нью-Йорка

Российским журналистам, работающим в Соединенных Штатах, нужно учитывать предвзятое отношение к ним американских властей и быть готовым к провокациям. Об этом соотечественников предупредили в посольстве России в США, передает "ТВ Центр".

В заявлении диппредставительства подчеркивается - руководство страны с высокой вероятностью попытается создать ситуации, позволяющие обвинить наших сограждан во вмешательстве во внутренние дела.

Новый инцидент произошел в четверг утром - в аэропорту Нью-Йорка несколько часов допрашивали журналиста телеканала RT Константина Рожкова. В дипмиссии происходящее назвали грубой попыткой оказать давление на представителя прессы и призвали США отказаться от практики дискриминации журналистов из-за их гражданской принадлежности.

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