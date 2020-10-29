Главы интернет-гигантов дали показания в Сенате США

Какие вопросы им задали?

Новый скандал за шесть дней до президентских выборов пытаются раздуть в американской прессе. Телеканал Fox News сообщил о похищении секретного досье с компроматом на Хантера Байдена, которое могло бы стоить карьеры его отцу - кандидату на высший пост. Тем временем обвинения о вмешательстве в выборы вот-вот предъявят уже не пресловутым "русским хакерам", а руководству крупнейших мировых соцсетей.

Словно школьники у директора. Так и не скажешь, что на ковёр в комитет по торговле Сената вызваны главы международных IT корпораций. Руководители "Фейсбука", "Твиттера" и "Гугла" прячут взгляд и даже запинаются, когда им задают неудобные вопросы. А поговорить есть о чем - слушание посвящено теме влияния соцсетей на сложившуюся политическую обстановку в стране. Республиканцы полагают, что интернет-платформы специально подвергают цензуре некоторые посты. Впрочем, подходят к этому весьма избирательно - вето накладывают на ту точку зрения, которая идёт вразрез с идеалами демократов. Эмоции накалены до предела.

Свободу слова в Кремниевой долине, конечно, уважают и активно борются за один из главных столпов хвалёной американской демократии - это Джек Дорси для полноты картины повторил несколько раз. Но, по всей видимости, "Нью-Йорк Пост" своей провокационной статьёй о сексуальных скандалах Хантера Байдена пересёк черту. За что их твиттер-аккаунт поплатился блокировкой на две недели. Что именно в статье не устроило Джека Дорси, он так объяснить и не смог.

Не увидит свет ещё одна порция компромата на семейство Байденов. История уже тянет не на шпионский роман, а на добротный детектив. Телеканал Fox News, который симпатизирует республиканцам, в эфире делает сенсационное заявление: у них в руках была практически информационная бомба про кандидата от демократов - вот только её украли.

"В понедельник от достоверного источника мы получили подборку документов о семье Джо Байдена. Мы убеждены, что эти документы подлинные. В начале недели я и мои помощники находились в Лос-Анджелесе, поэтому я попросил наших продюсеров в Нью-Йорке выслать посылку с добытыми материалами по почте. Впрочем, до Лос-Анджелеса бандероль так и не дошла. Во вторник утром нас уведомили, что посылка найдена вскрытой, а документы исчезли", - рассказал ведущий Такер Карлсон.

За неделю до выборов клубок политических интриг запутался, кажется, так сильно, что с последствиями следующему президенту придется долго разбираться. "Час икс" близок. Джо Байден накануне проголосовал за себя на участке в штате Делавер, где провёл большую часть жизни. Кандидат от республиканцев проголосовал, как он сам сказал, за парня по имени Дональд Трамп, ещё в субботу.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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