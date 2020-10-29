Собянин открыл реконструированный автовокзал "Центральный"

Он расположен на Щёлковском шоссе

Мэр столицы Сергей Собянин совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в четверг открыли новое здание автовокзала "Центральный" на Щёлковском шоссе - самого большого в России и одного из крупнейших в Европе.

"Здесь будет обслуживаться целый ряд направлений на Балтику, север, восток и северо-восток страны. Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и десятки других городов", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

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