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В Москве дали советы по развитию бизнеса в период пандемии

12:11
  • четверг
  • 29 октября 2020

В столице проходит вебинар "Мой бизнес"

Как научиться ведению бизнеса и стать успешным предпринимателем? Какие компетенции наиболее актуальны в период распространения коронавируса? Эти и другие темы обсуждают в четверг на вебинаре "Мой бизнес". Он организован Минэкономразвития России и университетом "Синергия". 

В числе спикеров - представители ведущих школ предпринимательства. Они поделятся с участниками секретами развития бизнеса и обсудят наиболее успешные интернет-площадки для продвижения товаров. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо пройти регистрацию на сайте мойбизнес.рф.

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