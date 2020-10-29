В Москве дали советы по развитию бизнеса в период пандемии

В столице проходит вебинар "Мой бизнес"

Как научиться ведению бизнеса и стать успешным предпринимателем? Какие компетенции наиболее актуальны в период распространения коронавируса? Эти и другие темы обсуждают в четверг на вебинаре "Мой бизнес". Он организован Минэкономразвития России и университетом "Синергия".

В числе спикеров - представители ведущих школ предпринимательства. Они поделятся с участниками секретами развития бизнеса и обсудят наиболее успешные интернет-площадки для продвижения товаров. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо пройти регистрацию на сайте мойбизнес.рф.

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