В Приморье нашли останки ихтиозавра

Это может быть новый вид древней морской рептилии

Уникальная находка в Приморье. На берегу острова Русский обнаружены останки древнего ихтиозавра. Это один из морских ящеров, который жил около 250 миллионов лет назад. Важное открытие для мира науки сделали юные палеонтологи. Во время прогулки они нашли расколотую каменную плиту с отпечатками рёбер и фрагментами костей.

Обычная прогулка детей с родителями по побережью Русского острова обернулась научной сенсацией. Алиса, Вероника и ее брат Дима уже несколько лет ходят в палеонтологический кружок, увлекаются динозаврами и мечтали найти скелет древнего животного.

Фотографии находки отправили руководителю кружка. Оказалось, школьники обнаружили фрагменты древнего морского обитателя - ихтиозавра. На место тут же выехали ученые. Началась операция по изъятию плиты, куда буквально впечатались хрупкие древние кости. Чтобы сохранить целостность камня, породу пропитывали клеем, несколько дней ждали, когда материал "схватится", и только затем аккуратно доставили в приморский океанариум, передает "ТВ Центр".

Сейчас специалистам предстоит узнать, есть ли внутри горной породы другие части скелета животного. Для этого каменную глыбу просветят на специальном рентгене. И если сохранился череп ихтиозавра, то случайная детская находка станет мировой сенсацией.

Именно по черепу ученые смогут определить, что это за вид ихтиозавра: питался ли ящер рыбой и его зубы были острые, как кинжалы, или наоборот, были похожи на молоточки и настолько крепкие, что могли давить раковины моллюсков.

Ученым удалось установить точный возраст ихтиозавра. Ящеру 247 миллионов лет. Хотя скелеты их находили и в Европе, и в российском Поволжье, об этих животных известно немного. В Приморье всего вторая находка этого вида. Внешне они напоминали дельфинов, длиной около 3 метров. Могли преодолевать многокилометровые расстояния, дышали атмосферным воздухом.

Сейчас ученым предстоит кропотливая работа. Внутренности каменной плиты будут тщательно изучать. И при необходимости, слой за слоем снимать породу, чтобы не повредить древние кости. Специалисты не исключают, что школьники могли обнаружить и совершенно новый вид древней морской рептилии.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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