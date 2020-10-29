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В Минздраве объяснили, как вакцинация скажется на третьей волне коронавируса

09:45
  • четверг
  • 29 октября 2020

Очередной прирост заболеваемости ожидается ближайшей весной

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что при массовой вакцинации от COVID-19 третьей волны коронавируса, которая ожидается весной следующего года, может и вовсе не быть.

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Врач подчеркнул, что пока еще рано делать прогнозы о течении третьей волны заболеваемости. Однако очередной вспышки коронавирусной инфекции можно и вовсе избежать, если вовремя вакцинировать население.

"Не можем мы говорить про третью волну, недостаточно данных... Если сейчас начнется массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики. И если это начнется, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация", - считает Чуланов.

Инфекционист добавил, что уже сейчас можно улучшить эпидемиологическую ситуацию, если соблюдать все рекомендации врачей и не пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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