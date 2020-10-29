Равшану Куркову поздравляют с рождением сына от суррогатной мамы

Ее агент прокомментировала радостную новость

Журналисты сообщили, что актриса Равшана Куркова и совладелец боксерского клуба Сергей Амарян стали родителями. По слухам, суррогатная мама родила им мальчика.

Telegram-канал "Антиглянец" узнал, что Амарян подыскивает место для праздника по случаю рождения сына. В Сети уже начали поздравлять возлюбленных с пополнением в семье.

Куркова и Амарян пока не прокомментировали эту новость. Агент актрисы Екатерина Комолова сначала отказалась обсуждать слухи, а потом заявила, что данная информация не соответствует действительности.

Напомним, что Куркова и Амарян встречаются больше года. Раньше у знаменитости были романы с актером Станиславом Румянцевым и продюсером Ильей Бачуриным.

Равшана Куркова не перестает удивлять общественность. Ей 40 лет, а выглядит она как студентка. По словам звезды, секрет ее красоты прост. У нее хорошие гены, к тому же она следит за своим питанием и занимается спортом.

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