Ефремов в СИЗО занялся творчеством

Актер скучает по работе

Михаил Ефремов, приговоренный по делу о смертельном ДТП в центре Москвы к 7,5 годам лишения свободы, занялся в СИЗО творчеством. Артист затосковал без любимой работы и решил самостоятельно написать сценарий для пьесы, а в дальнейшем – создать тюремный театр. Об этом рассказал адвокат актёра Владимир Васильев.

"Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий, что-то делает, связанное со своей основной профессией", - подчеркнул юрист.

Он отметил, что из развлечений заключенные хозотряда могут позволить себе занятия в спортзале и бассейне, футбол, волейбол, настольный теннис, а также посещение библиотеки, передает СтарХит.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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