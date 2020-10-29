Большинство москвичей встретят Новый год дома

Ситуация с коронавирусом не располагает к путешествиям

Подавляющее большинство – 70% - москвичей проведут новогодние каникулы в городе или Московской области, отказавшись от дальних поездок.

Как рассказал доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Роман Гареев, в этом году россияне проявляют интерес к тем регионам, в которых живут. Они уже бронируют номера в пансионатах, отелях и гостевых домах своего региона или ближайшего. Он полагает, что оставшиеся без дальних поездок граждане будут активнее гулять, посещать городские парки, открытые катки, а также ходить в гости.

"В тех регионах, где будет наиболее нестабильная ситуация с коронавирусом, можно ожидать меньшей активности местных жителей к посещению общественных мест, но, с учетом того, что Новый год - семейный праздник, вряд ли многие наши сограждане захотят провести его в одиночестве", - сказал Гареев агентству "РИА Новости".

Однако есть и те, кто на Новый год отправится на российские курорты. Тем не менее, турпоток туда в этом году будет на 10-15% ниже, чем в прошлом.

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