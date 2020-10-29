ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Большинство москвичей встретят Новый год дома

10:25
  • четверг
  • 29 октября 2020

Ситуация с коронавирусом не располагает к путешествиям

Подавляющее большинство – 70% - москвичей проведут новогодние каникулы в городе или Московской области, отказавшись от дальних поездок.

Как рассказал доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Роман Гареев, в этом году россияне проявляют интерес к тем регионам, в которых живут. Они уже бронируют номера в пансионатах, отелях и гостевых домах своего региона или ближайшего. Он полагает, что оставшиеся без дальних поездок граждане будут активнее гулять, посещать городские парки, открытые катки, а также ходить в гости.

"В тех регионах, где будет наиболее нестабильная ситуация с коронавирусом, можно ожидать меньшей активности местных жителей к посещению общественных мест, но, с учетом того, что Новый год - семейный праздник, вряд ли многие наши сограждане захотят провести его в одиночестве", - сказал Гареев агентству "РИА Новости".

Однако есть и те, кто на Новый год отправится на российские курорты. Тем не менее, турпоток туда в этом году будет на 10-15% ниже, чем в прошлом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Патруль полиции во время новогодних праздников
Патруль полиции во время новогодних праздников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.