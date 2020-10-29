Более сотни российских вузов перешли на дистанционку

Учебные заведения оберегают сотрудников и студентов

По всей России в свете пандемии коронавирусной инфекции 152 вуза перевели на удаленную работу. Помимо этого, правительство вводит новые ограничения в зависимости от ситуации с COVID-19 в том или ином регионе.

В стране уже сделали обязательным ношение масок в местах общественного пользования, а кафе, барам и ресторанам рекомендовали временно приостановить работу в ночные часы.

Власти некоторых регионов продлевают каникулы для школьников (Курская область) и отправляют на самоизоляцию пожилых людей (калининградская область).

При этом в столице хоть и не вводят новых ограничений, но и старые отменять не спешат – все введенные ранее меры противодействия коронавирусу будут сохраняться минимум до конца ноября, передает РЕН ТВ.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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