В России установлен новый максимум по количеству заболевших коронавирусом

Выявлено 17717 новых случаев

За минувшие сутки в России выявили еще 17717 случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Накануне коронавирусом заболели 16202 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4906 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 514 человек.

Вылечились от коронавируса 14740 пациентов, в том числе в Москве – 3780. Скончались 366 заразившихся, из них 66 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1581693 случая заражения коронавирусом. Скончался 27301 человек. Выздоровел 1186041 пациент.

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