Коты, качалка и деликатная проблема: как живет сын Яковлевой

У Дениса возникли проблемы со здоровьем

Этой весной Денис Шальных - накаченный и татуированный сын актрисы Елены Яковлевой - стал частым гостем скандальных ток-шоу. 27-летний качок ходил из одной телевизионной студию в другую, не скрывая, что таким образом он зарабатывает деньги. На шоу Шальных рассказывал о своей жизни и обсуждал других знаменитостей. Однако уже летом сын Яковлевой перестал общаться с журналистами, удалил своих подписчиков в Instagram, перестал постить фото и записывать сторис.

Денис Шальных - личность нетривиальная. И дело не только в многочисленных татуировках или шрамах. Сын Яковлевой признавался, что временами у него бывают панические атаки и что его посещают мысли о самоубийстве. "Понятия не имею, - сказал он Лере Кудрявцевой о планах на будущее. - Могу завтра сдохнуть, могу послезавтра, могу послепослезавтра". Это заявление он сделал в мае.

Периоды апатии у Шальных могут длиться довольно долго. Когда он пропал из информационного поля, многие решили, что это связано с новым приступом депрессии. Кто-то мог подумать, что Денису надоели расспросы о личной жизни, нравоучения и изумленные возгласы телезрителей, которые считают его "уродом", "фриком" и "позором семьи". На самом же деле у сына Яковлевой возникли проблемы со здоровьем.

Как оказалось, Денис Шальных страдает от хронического геморроя. Недавно его болезнь обострилась, он стал просыпаться посреди ночи от нестерпимой боли. В итоге Денису сделали болезненную операцию, которая называется "лазерная вапоризация ануса". Первые дни после операции он не мог сходить в туалет. "Такой боли я никогда не испытывал. Все до сих пор очень плохо", - признался Шальных. Разумеется, все это сказалось на его эмоциональном состоянии. Он перестал посещать ток-шоу и избавился от подписчиков в Сети.

Впрочем, несколько недель назад Денис Шальных начал возвращаться к привычной жизни. Большую часть времени Шальных проводит в тренажерном зале на Павелецкой. Когда зал закрыт, он качает мышцы в своей холостяцкой двухкомнатной квартире, где у него есть турник, брусья, гантели, велотренажер и боксерская груша.

Шальных смотрит фильмы и сериалы, причем обычно на английском языке, играет в приставку и возится со своими котами - Жуком и Лаврушей, которые остались у него после развода. Девушки у него сейчас нет. Несколько месяцев назад Денис объявил, что не хочет иметь детей. Говорит, лучше заведет третьего кота.

Последние годы сын Яковлевой работал в барбершопах. Трудится ли он там сейчас, неизвестно. Когда у Дениса возникают проблемы с деньгами, он обращается за помощью к родителям. Мама живет в нескольких остановках от его дома, а отца всегда можно найти на даче.

Подписчики заметили, что Денис Шальных сменил прическу: побрил себе одну половину головы и отрастил волосы на другой. Кроме того, с его лица медленно, но верно продолжают исчезать татуировки. Шальных намерен очистить хотя бы одну сторону лица, избавившись от изображения гроба. Кстати, именно эта жутковатая татуировка больше всего не нравится Елене Яковлевой.

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