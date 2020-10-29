ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы особенности лечения детей с COVID-19

10:36
  • четверг
  • 29 октября 2020

Заболевание протекает легче, чем у взрослых

Уход за ребенком, зараженным коронавирусом, такой же, как и при обычной ОРВИ. Заболевание у детей протекает легче, чем у взрослых. Врачи рассказали об особенностях лечения COVID-19 у представителей подрастающего поколения.
Дети в полтора раза чаще взрослых заражают COVID-19 членов семьи

"Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье", — пояснила член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

Врачи назвала основные симптомы, которыми проявляется коронавирус у ребят. Это потеря аппетита, выраженная слабость, легкое покашливание. При этом явных признаков инфекции у детей не было, коронавирус выявлялся только с помощью тестов. Добрецова подчеркнула, что тяжелых форм болезни у юных пациентов она не наблюдала, болезнь у большинства из них протекала легко и не отличалась от обычной простуды, передает РБК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.