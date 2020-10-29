Названы особенности лечения детей с COVID-19

Заболевание протекает легче, чем у взрослых

Уход за ребенком, зараженным коронавирусом, такой же, как и при обычной ОРВИ. Заболевание у детей протекает легче, чем у взрослых. Врачи рассказали об особенностях лечения COVID-19 у представителей подрастающего поколения.

"Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье", — пояснила член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

Врачи назвала основные симптомы, которыми проявляется коронавирус у ребят. Это потеря аппетита, выраженная слабость, легкое покашливание. При этом явных признаков инфекции у детей не было, коронавирус выявлялся только с помощью тестов. Добрецова подчеркнула, что тяжелых форм болезни у юных пациентов она не наблюдала, болезнь у большинства из них протекала легко и не отличалась от обычной простуды, передает РБК.

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