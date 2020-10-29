ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кэмерон Диас оказалась не нужна в Голливуде

10:59
  • четверг
  • 29 октября 2020

Звезда решила возобновить актерскую карьеру, но что-то пошло не так

Знаменитая голливудская актриса Кэмерон Диас решила вернуться к киносъёмкам спустя 6 лет перерыва, но не тут-то было. 48-летняя звезда оказалась не востребована на фоне более молодых конкуренток.

Харламов рассказал подробности развода с Асмус
Пугачева подарила квартиру внучатому племяннику

Диас отказалась от актерской карьеры шесть лет назад – как только стала женой музыканта Бенджи Мэддена. Артистка всю себя посвятила семейным заботам и за короткое время превратилась из секс-символа в домохозяйку, передает РЕН ТВ.

Видимо, бытовые хлопоты надоели звезде, и она решила вернуться в Голливуд. Вот только работу предлагать ей пока никто не спешит – за время длительного перерыва актриса заметно постарела, а аудитория успела её позабыть.

Пик актерской карьеры Кэмерон Диас пришелся на 90-е и нулевые. Она сыграла в таких известных фильмах, как "Маска", "Ванильное небо", "Быть Джоном Малковичем", "Банды Нью-Йорка", также была номинирована на престижную премию "Золотой глобус".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.