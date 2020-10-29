Кэмерон Диас оказалась не нужна в Голливуде

Звезда решила возобновить актерскую карьеру, но что-то пошло не так

Знаменитая голливудская актриса Кэмерон Диас решила вернуться к киносъёмкам спустя 6 лет перерыва, но не тут-то было. 48-летняя звезда оказалась не востребована на фоне более молодых конкуренток.

Диас отказалась от актерской карьеры шесть лет назад – как только стала женой музыканта Бенджи Мэддена. Артистка всю себя посвятила семейным заботам и за короткое время превратилась из секс-символа в домохозяйку, передает РЕН ТВ.

Видимо, бытовые хлопоты надоели звезде, и она решила вернуться в Голливуд. Вот только работу предлагать ей пока никто не спешит – за время длительного перерыва актриса заметно постарела, а аудитория успела её позабыть.

Пик актерской карьеры Кэмерон Диас пришелся на 90-е и нулевые. Она сыграла в таких известных фильмах, как "Маска", "Ванильное небо", "Быть Джоном Малковичем", "Банды Нью-Йорка", также была номинирована на престижную премию "Золотой глобус".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"