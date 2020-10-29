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В регионах России принимают дополнительные меры против коронавируса

11:45
  • четверг
  • 29 октября 2020

Ситуация лучше не становится

В российских регионах принимают дополнительные меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Занятия в некоторых вузах переводят в дистанционный формат, а в школах продлевают каникулы. Продолжаются и масштабные рейды по контролю масочного режима. Однако находятся и те, кто все еще пренебрегает правилами безопасности.

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За соблюдением масочного режима тщательно следят во всех регионах. Рейды проходят в общественных местах. Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионах вводят и дополнительные меры. В Ярославской и Орловской областях ограничили работу ресторанов и баров в ночное время. К рекомендации Роспотребнадзора прислушались и рестораторы северной столицы. 

Во многих регионах школьникам продлевают каникулы. Более 150 вузов полностью перешли на удалённый формат. В Крымском федеральном университете установили так называемый антиковидный тоннель. Современный дезинфицирующий комплекс предназначен для мониторинга состояния здоровья каждого посетителя.

В целях профилактики во всех городах проводят масштабную санитарную обработку. Дезинфицируют вокзалы, автостанция и аэропорты, не забывают о дворах жилых домов. 

Развертывание резервных коек для больных COVID-19 идет по всей стране. В Хабаровске отделение пульмонологии переоборудовали под инфекционное. В Приморье количество коек увеличат на 10 процентов. А в Курганской области принимать пациентов помогают военные медики.

Накануне  специалисты  Министерства обороны прибыли и в Южную Осетию. Военнослужащие начали разворачивать в Цхинвале мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Там будет оборудовано приёмное и инфекционное отделение, а также ПЦР-лаборатория. Сотни жителей республики смогут пройти  бесплатный тест на коронавирус

Елена Сахно, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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